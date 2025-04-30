Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.04.2025 10:43

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,25, yıllık bazda yüzde 37,94 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,7 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 47,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,78, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 41,51 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,2, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,92, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,45, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,72 arttı.

ETİKETLER
Enflasyon TÜİK Fiyatlandırma Politikaları
Sıradaki Haber
Türkiye'nin turizm geliri ilk çeyrekte arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Volkswagen Grubu'nun yılın ilk çeyreğinde karı yüzde 37 geriledi
11:12
Hindistan'da otel yangını: 15 ölü
11:13
Elektronik kelepçe ile anlık takip
11:08
Merkez bankaları yoğun bir mayıs ayına hazırlanıyor
11:08
Mayıs'ta ekonomi gündemi yoğun olacak
10:43
1 Mayıs'ı provoke edebilecek kişilere yönelik iki ayrı operasyonda 22 şüpheli yakalandı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ