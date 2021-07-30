Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,40 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 37,79 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 34,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 98,73, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,60, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,91 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 4,21 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,06, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,51 artış gerçekleşti.