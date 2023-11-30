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Ekonomi
AA 30.11.2023 10:43

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,21, yıllık bazda yüzde 76,99 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 74,08, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,1 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 63,9, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,9, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 81,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 92,53, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,1 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,61, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,03, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,36, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,52 yükselirken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,53, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,54 azalış kaydetti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 41,67, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,69 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri yüzde 134,6, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 128,75, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 109,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE'ye göre 6 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 10,53, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 8,37, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 3,09 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 19,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 11,36, bilgi hizmetleri yüzde 6,8 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

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