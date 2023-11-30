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Ekonomi
TRT Haber 30.11.2023 11:00

Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de bir defaya mahsus verilecek 5 bin liraya ilişkin, "Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Vietnam heyeti ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin lira

Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı

Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. 

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Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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