TSK envanterindeki M113 Zırhlı Personel Taşıyıcıları, Makine ve Kimya Endistrüsi Kurumu tarafından modernize ediliyor. Elektrik motoru eklenen araçların azami menzili 700 kilometreye çıkacak. Yakıt tüketimi ve idame masrafları yüzde 75 azalacak.

Üzerlerine 25 milimetrelik silah sistemi eklenerek Zırhlı Muharebe Aracına dönüştürülecek. İnsansız olarak da kullanılabilecek araçlar sadece elektrik motoruyla 180 kilometre menzile ulaşacak.

TSK envanterindeki araçların modernize edilmesinin ardından dost ve kardeş ülkelerdeki M113'lere de modernizasyon ihracatı yapılması planlanıyor. İlk prototipin tanıtımına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da katıldı.

Prototipi tanıtılan bir diğer araç da Askeri Fabrika ve Tershane İşletmeleri ASFAT tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı oldu.

Uzaktan kumanda ile de kullanılabilen araçlar elektrik motoru nedeniyle oldukça sessiz çalışıyor. Ayrıca 8 ay sonra başlayacak seri üretimle üzerlerine 25 milimetrelik silah sistemleri eklenerek zırhlı muharebe aracına dönüştürülecek.

Araç 25 santimetre derinliğe kadar tüm anti personel mayınlarını temizleme yeteceğine sahip.