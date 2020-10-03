Son dönemde, savaş gemileri, tanker gemisi, turizm alanında hizmet veren büyük kruvaziyer gemilerinin geldiğini anlatan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, eylül ayı sonunda ekonomiye 300 bin dolar katkı sağladıklarını ve yıl sonunda 1 milyon 100 bin ton demir üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Elde edilen demirden jilet, inşaat demiri ve yassı mamulü yapıldığını söyleyen Önal, şimdiye kadar bölgede 700 bin ton demir üretildiğini aktardı.

Birçok farklı amaçla kullanıldıktan sonra hizmet sürelerini tamamlayan gemiler, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'ne gelerek, ekonomiye geri kazandırılıyor. Tankerden yük gemisine, cruise gemisinden savaş gemisine, farklı türdeki gemi parçalarının yüzde 80'i demir çelik sanayiinde kullanılıyor. 22 gemi söküm firmasının bulunduğu bölgede, şimdiye kadar 700 bin ton demir üretildi. Gemiler kimi zaman armatörler, kimi zaman da gemi söküm firmaları tarafından tersaneye getirilerek, uzman kişiler tarafından parçalanıyor. Geminin pruvasından başlayıp, pupaya kadar söküm işlemi devam ediyor. Bir geminin söküm işlemi ortalama 6 ay sürüyor. Gemilerin parçalarından jilet, inşaat demiri ve yassı mamulü üretiliyor.

Gemiler geri dönüşüm için sıra bekliyor

Firma çalışanları, armatörlerin gemilerini geri dönüşüme getirmek için sırada beklediğini söylüyor. Pandemi sonrasında bölgeye dev kruvaziyer gemilerinin geldiğini söyleyen Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Gemileri geri dönüştürerek, demir çelik hammaddesi olarak ekonomiye katkı sunuyoruz. Bu yılın başında toplam 95 gemi geldi. Şimdiye kadar 700 bin ton civarında demir üretildi. Yıl sonunda ulaşmak istediğimiz hedef 1 milyon 100 bin ton. Pandemiden önce, kruvaziyer gemileri pek fazla gelmiyordu. Cruise gemileri, Aliağa'ya daha çok gelmeye başladı. Şu anda 5 tane kruvaziyer gemisi var. Ciddi anlamda büyük gemiler bunlar. Arkasından 3 adet daha gemi gelecek. Sektörümüzde yaklaşık 2 bin 500 çalışanımız var. Eylül ayı sonu itibariyle ekonomiye 300 milyon dolar civarında katkı sağladık. Yüzde 80'i demir çelik sanayinde kullanılıyor. İnşaat demiri, yassı mamulü olarak kullanılıyor" dedi.