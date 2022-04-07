Solar3GW Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, Türkiye'nin 13 bin 500 megavat hibrit güneş enerjisi santrali (GES) potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Bu yıl yaklaşık 1400 megavatlık hibrit GES kapasitenin hızlıca tahsisinin tamamlanacağını, yıl sonuna kadar bu kapasitenin 400 megavatlık kısmının da işletmeye alınacağını öngörüyoruz." dedi.

Turhan, Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex kapsamında Türkiye'nin enerji sektöründe GES hibrit uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güneş enerjisi santral birim maliyetlerinin son 10 yılda dolar cinsinden yüzde 80'e yakın düşmesiyle, işletmedeki herhangi bir santrale hibrit olarak GES kurulumunun karlı hale geldiğini ifade eden Turhan, "2020'de yayımlanan, yardımcı kaynağa dayalı elektrik üretimi ya da sektördeki yaygın ismiyle hibrit santraller mevzuat değişikliği, Türkiye'de güneş enerjisinin yaygınlaşması için büyük bir fırsat yarattı." dedi.

GES Hibrit birçok santrale uygulanabilir

Turhan, güneş enerjisinin diğer kaynaklara göre daha kolay ölçeklenebilir yapısı ve her noktadan ulaşılabilir bir kaynak olmasının mevcut elektrik santrallerine eklenmeye en uygun yardımcı kaynak olduğunu anlattı.

Halihazırda kapasite kullanım oranı düşük santrallere GES eklenmesi sonucunda birim trafo gücüyle daha fazla enerji üretecek olmalarının şebeke arz güvenliğini de son derece olumlu etkileyen bir durum olduğunu belirten Turhan, şöyle konuştu:

"GES'ten elektrik üretimini arttırmak enerjide dışa bağımlılığı azaltmada avantaj yaratıyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ geçen yıl eylülde, daha önce iptal olan rüzgar enerjisi santral ihalelerinden boşalan 1026 megavat kapasiteyi öncelikli olarak hibrit santrallere ayıracağını duyurmuş ve EPDK'den kendilerine iletilen hibrit başvurularına bu kapasiteyi tahsis etmişti. Aralık 2021'de ise yine benzer şekilde iptal olan yenilenebilir projelerinden boşalan 373 megavat daha kapasiteyi hibritlere ayıracağını duyurdu. Yaklaşık 1400 megavat kapasitenin hızlıca tahsisinin tamamlanacağını düşünüyoruz. Ardından yıl sonuna kadar bunun 400 megavatlık kısmının da işletmeye alınmasını bekleyebiliriz."

GES'e başvuru sayısı 200'ü geçti

Turhan, Türkiye'de ilk güneş enerjili hibrit santralin Bingöl'de kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aralık 2020'de parça parça başlanan ve bugün tümü tamamlanmış olan Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik tesisine eklenmiş 80 megavat gücünde güneş enerjisi santrali var. Burada HES'in gücü ise 500 megavat. İlk santrale, Mayıs 2021 tarihinde Denizli'deki Menderes Kojen Santrali'ne bağlı hibrit GES eklendi. Lisanslarına hibrit GES tadil edilmiş ancak henüz işletmeye alınmamış 6 RES ve biyogaz santraline bütünleşik, toplam 160 megavat gücünde hibrit GES var. Hibrit GES başvurusu 200'ün üzerinde bulunuyor, devreye alınan ya da lisansa işlenmiş santral sayısı 20'yi geçmedi. İdari izinlere uygun olan her projede hibrit GES kurma potansiyeli bulunuyor.

Türkiye'nin 13 bin 500 megavat hibrit GES potansiyeli bulunuyor. Bunun ancak 100 megavatı devreye alındı, bu alanda oldukça büyük bir potansiyel var. Bu yıl yaklaşık 1400 megavatlık kapasitenin hızlıca tahsisinin tamamlanacağını yıl sonuna kadar bunun 400 megavatlık kısmının da işletmeye alınmasını öngörüyoruz. Solar3GW olarak, hibrit GES'ten üretilecek elektriğin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) dışında değerlendirilmesi gerekliliğini savunuyoruz. Güneş, teşvike ihtiyacı kalmamış bir kaynak. Böylece ülkemiz daha güvenilir ve daha ucuz bir elektrik kaynağına hızla kavuşabilir, elektrik fiyatları da hızla aşağı gelebilir."