Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanacak.

Ticaret Bakanlığınca, başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği ise 843 bin 683 kişiye ödenecek.

Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi bugün itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor.

Başvurular 23 Haziran'a kadar devam edecek

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlardan 25 Mayıs Salı, 2 olanlardan 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlardan 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlardan 28 Mayıs Cuma, 8 olanlardan ise 29 Mayıs Cumartesi gününe kadar başvuruları alındı.

Başvurular 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.