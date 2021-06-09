Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlanacağını söyledi.

Bakan Muş, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

"3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır."

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor.

Başvuru takvimi:

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlardan 25 Mayıs Salı, 2 olanlardan 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlardan 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlardan 28 Mayıs Cuma, 8 olanlardan ise 29 Mayıs Cumartesi gününe kadar başvuruları alındı.

23 Haziran tarihine kadar ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.