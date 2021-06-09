Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 523 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 523,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 522,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 858 lira, Cumhuriyet altını da 3.505 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.891 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 523 lira 30 kuruşken satışı ise 523 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 853 lira satış fiyatı 858 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.891,31 dolar

Satış: 1.891,50 dolar

Gram

Alış: 523,30 lira

Satış: 523.50 lira

Çeyrek

Alış: 853,57 lira

Satış: 858,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.463,00 lira

Satış: 3.505,00 lira