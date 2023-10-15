Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.10.2023 16:05

'Helal turizm'de bu sezon 1,5 milyar lira gelir elde edildi

Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı Yusuf Gerçeker, "Helal turizm sektörü 2023 yılı turizm sezonunda yaklaşık olarak 5 milyon geceleme ve 1,5 milyar liraya varan gelir elde etti. Hem otel hem misafir sayısını hem de kişi başı geliri artırmak istiyoruz" dedi.

'Helal turizm'de bu sezon 1,5 milyar lira gelir elde edildi
[Fotograf: AA]

Gerçeker, "helal turizm" kapsamında hizmet veren otellerin bilinen otellerden büyük farklılıkları olmadığını, oralarda verilen kaliteli hizmetin farklı konseptte verildiğini belirtti.

Farklılığın alkol servisi olmaması, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen misafirlere gerekli konforun sağlanması, kadınlar için özel bölümler oluşturulması ve "helal sertifikalı gıda ürünleri"nin kullanılması olarak özetlenebileceğini kaydeden Gerçeker, "helal turizm"de sezonun genellikle nisan ayında başladığını, eğitim öğretim döneminin sona erdiği dönemde hız kazandığını ve okulların açılmasıyla da kapandığını söyledi.

Gerçeker, "Helal otellerin yüzde 90'ı Antalya'da. Antalya bu işin borsası gibi. Türkiye de helal turizmde en büyük oyunculardan biri" dedi.

Türkiye'nin tercih edilen bir destinasyon ve otellerde bu konseptte verilen hizmetin de oldukça kaliteli olduğunu vurgulayan Gerçeker, Türkiye'nin konum olarak da hedef pazarlara yakınlığıyla avantajlı olduğuna dikkati çekti.

Hedef pazarlar Arap ülkeleri

Misafirlerin önemli bir kısmının gurbetçiler ile Avrupa'da yaşayan Müslümanlardan oluştuğunu anlatan Gerçeker, hedef pazarların ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi alım gücü yüksek Arap ülkeleri olduğunu söyledi.

Konuk sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış kaydedildiğini belirten Gerçeker, şöyle konuştu:

"Helal turizm sektörü 2023 yılı turizm sezonunda yaklaşık olarak 5 milyon geceleme ve 1,5 milyar liraya varan bir gelir elde etti. Hem otel hem misafir sayısını hem de kişi başı geliri artırmak istiyoruz. Bu yıl elde ettiğimiz 1,5 milyar lirayı nasıl 3 milyar liraya çıkartırız onun peşindeyiz."

ETİKETLER
Turizm
Sıradaki Haber
Sofralık zeytin ihracatı 184,5 milyon doları buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
İsrail Savunma Bakanı'ndan "Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek" açıklaması
17:23
Almanya, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacak
17:09
İsrail ordusu Lübnan'dan yeni bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı
17:09
Keşan'a içme suyu sağlanan baraj kritik seviyeye düştü
17:04
İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeyi sürdürecek
17:26
Sisi: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ