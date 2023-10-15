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Ekonomi
AA 15.10.2023 14:57

Sofralık zeytin ihracatı 184,5 milyon doları buldu

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022-23 sezonunda Türkiye'den 184 milyon 510 bin dolarlık sofralık zeytin ihraç edildiğini açıkladı.

Sofralık zeytin ihracatı 184,5 milyon doları buldu
[Fotograf: DHA]

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu sezon ihraç ettiği 75 bin 295 ton siyah zeytinden 137 milyon 705 bin dolar, 25 bin 76 ton yeşil zeytinden 46 milyon 805 bin dolar gelir elde etti. Türkiye, bir önceki sezona göre ihracat gelirini, 11 milyon 979 bin dolar artırdı.

Türkiye'den sofralık zeytin ihraç edilen ülke sayısı ise 117'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin zeytincilik sektörüne son 20 yılda yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığını belirtti.

Bu sezon sofralık zeytin ihracatından elde edilen 184 milyon 510 bin dolarlık gelirin, Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçtiğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Sofralık zeytin ihracatımızın yüzde 90'dan fazlası ambalajlı olarak yapılıyor. Birim fiyatımız geçen sezona göre döviz bazında yüzde 17 artış gösterdi. Önümüzdeki yıllarda daha katma değerli ürün ihraç etme çabası içinde olacağız. Dökme ve varilli zeytinyağı ve prina ihracatına sezon ortasında getirilen yasaklamaya rağmen son 1 yıllık dönemde 948 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. Yasaklar olmasaydı sektörün 1 milyar dolarlık hedefini aşacaktık."

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