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Ekonomi
AA 08.07.2024 10:26

Haziranda en fazla aylık reel getiri brüt mevduat faizinde oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde haziranda en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,62 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Haziranda en fazla aylık reel getiri brüt mevduat faizinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, haziranda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,87 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,37, euro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,61 kazandırırken dolar yüzde 0,63, euro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,63 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinden

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,12 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 11,42 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 6,65, euro yüzde 7,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 19,55 ve DİBS yüzde 39,45 oranlarıyla kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,55, dolar yüzde 18,35, euro yüzde 18,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,63 ve DİBS yüzde 47,04 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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