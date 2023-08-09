Hazır giyim ve modacılar İstanbul'da buluştu

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliği taşıyan, küresel hazır giyim alım grupları ve binlerce alıcıyı bir araya getiren, 5 kıtadan 30 bin alıcıyı ağırlaması beklenen fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, IFCO ile İstanbul'u küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getirdiklerini belirterek, "Geçen şubat ayında burada, bu salonlarda Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarına imza attık." dedi.

Hiçbir başarının tesadüfen kazanılmadığını, bu başarının arkasında büyük bir vizyon, sektörel dayanışma, istişare ve ortak aklın bulunduğunu dile getiren Gültepe, iş birliğinin öneminden bahsetti.

Gültepe, Ticaret Bakanlığı ve İTO'ya destekleri için teşekkür ederek, fuarın bakanlık tarafından yüzde 50 devlet desteği kapsamına alındığını anımsattı.

"2023 hedeflerimizi yakalayacağız"

Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle yola devam ettiklerini, 2028 vizyonunun bu yolculukta ilk büyük sınavları olacağını belirterek, "2028'de 400 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı için 27 sektörümüz, 115 bini aşan ihracatçımız ve 61 ihracatçı birliğimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu hedefe ulaşma noktasında işlerinin kolay olmadığını ancak çok iyi çalıştıklarını dile getiren Gültepe, son dönemde yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

Gültepe, "7 ayı 143,4 milyar dolar ihracatla kapattık. Geçen yıla göre hemen hemen başa baş noktadayız. Kurun geldiği seviye ve finansmana erişim konusundaki yeni düzenlemeler, ihracatçımıza kısmen nefes aldırdı. Bu düzenlemelerin pozitif yansımalarını önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde inşallah mal ihracatında 265, hizmet ihracatında 120 milyar dolarlık hedefimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

"Made in Türkiye algısını daha da güçlendirmeliyiz"

TİM Başkanı Gültepe, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin 32 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orta vadede hazır giyimde 40, tekstilde 20 olmak üzere 60 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Üretimde marka kimliğimizle, tasarım gücümüzle, yetişmiş insan kaynağımızla, markalarımızla, bu potansiyele sahibiz. Yüksek katma değer yaratma ve markalaşma yönünde atılacak her türlü adım, ihracatımıza pozitif yansıyacaktır. Fuar katılımları, ticaret ve alım heyetleri organizasyonlarıyla pazar çeşitliliğimizi artırmanın yollarını arıyoruz. Ve elbette Made in Türkiye algısını daha da güçlendirmemiz gerekiyor."

"Dünya çapında bir fuar halini alıyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün rekabetçiliğini koruyabilmesi için markalaşmadan, tasarımdan, katma değerli üretim ve donanımlı insan gücünden taviz vermemesi gerektiğini söyledi.

İHKİB'in her yıl 2 kez düzenlediği IFCO ile sektörü diri tuttuğunu dile getiren Avdagiç, "Çeşitli alanlarda oluşabilecek tereddütleri anında tespit ederek ortadan kaldırılması için öncülük yapıyor. Bu nedenle yakın takipçisi olduğum IFCO’nun sağladığı sinerjinin hiç azalmadan devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Avdagiç, "Hazır giyimde parça parça yapılan fuarları tek çatı altında birleştirdik. Böylece Türkiye'nin çok büyük bir ihraç kalemi olan hazır giyim sektörünün dünya çapında bir fuara sahip olması fikrini adım adım hayata geçiriyoruz. Bu fuar yıl geçtikçe moda ve hazır giyim dünyasının referans fuarı haline gelmeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"IFCO, dünya moda endüstrisinin buluşma noktası oldu"

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise sektörün 30 yılık hayalini gerçekleştirdikleri bu yolda IFCO'yu Türkiye'nin markası haline getirdiklerini belirterek, bundan önceki 3 organizasyonda büyük başarıya imza attıklarını söyledi.

İlk 3 etkinlikte 100'ün üzerinde ülkeden 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Paşahan, "Uluslararası fuarlar takvimine giren IFCO kısa sürece moda endüstrisinin buluşma adreslerinden biri haline geldi. Bu fuar, Anadolu'yu üretim merkezi yapma noktasında bir kilometre taşı oldu. Bugün 100'ün üzerinde ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırladığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Paşahan, IFCO ile tüm ürün gruplarını tek çatı altında buluşturduklarını ve katılımcılara bir fuardan daha fazlasını sunduklarını kaydederek, "İstanbul artık dünya modasına yön verenlerin buluşma noktası haline geldi." yorumunu yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Bakan Bolat ve beraberindekiler fuarda incelemelerde bulundu.

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı 11 Ağustos'ta sona erecek.