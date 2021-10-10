Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine yarın altın tahvili ihraç edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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