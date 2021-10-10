Doğu Karadeniz'in yemyeşil çay bahçelerinde hasat sona eriyor. Üreticiler, bahçelerinde filizlenen son çayın hasadını yapıyor.

17 Mayıs'ta açılan yaş çay alım kampanyasında Çaykur, şu ana kadar üreticiden toplamda 830 bin ton yaş çay aldı. Karşılığında 140 bin ton kuru çay üretildi.

Çaykur genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "25, 30 bin ton daha bir çay alımı da yapılacaktır. Bununla beraber sanırım 850, 860 bin ton çay almış olacağız. Bu da son 20 yılın en yüksek çayı" dedi.

Yaş çay alım kampanyasının 15 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, aldığı yaş çay karşılığında üreticiye 2 milyar 435 milyon lira ödeme yaptı.