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Hazine ve Maliye Bakanlığına 15 müfettiş yardımcısı alınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak. Sınav için başvurular 9 Kasım’da başlayacak, 18 Kasım’a kadar sürecek.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.
Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın (https://www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye BakanlığıSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 10:46
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