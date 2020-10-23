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Benzinde 12 kuruş indirim
[Fotoğraf: AA]
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapılacak.
Benzine yapılan indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren ortalama 12 kuruş olarak yansıyacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: AkaryakıtSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 09:40
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