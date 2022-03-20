Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale düzenleyecek
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1568 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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