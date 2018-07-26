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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kredi paketi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayraktan kredi paketi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini açıkladı.

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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