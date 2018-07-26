Ekmek fiyatları yeniden düzenlendi

Ekmek fiyatları yeniden düzenleniyor. Açıklamayı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptı.

Ankara'da ekmek fiyatları ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Halil İbrahim Balcı, iki yılı aşkın bir süredir ekmeğin kilogram fiyatında bir değişiklik yapılmadığını hatırlattı.

"Ekmekte meydana gelecek fiyat değişikliği yüzde 15'i geçmeyecek. Kilogramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak" dedi.

Balcı, fiyat artışının geçmiş yıllarda olduğu gibi uzun ömürlü olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: TRT Haber