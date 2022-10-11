Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 11 milyar 484 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 6 Ekim 2027 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.