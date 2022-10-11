Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine 11,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
[Fotograf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 milyar 484 milyon lira tutarında, 5 yıl vadeli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 11 milyar 484 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 6 Ekim 2027 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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