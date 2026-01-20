Havalimanlarının kapasite artış çalışmaları bu yıl tamamlanacak

Türkiye, ulaşım stratejilerini küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlamayı sürdürüyor.

Giderek artan yolcu sayılarıyla Türkiye'nin, bölgesinin ve dünyanın önemli ulaşım merkezi olmasına yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, mevcut meydanlardan kapasite sınırına ulaşanların kapasiteleri artırılıyor, yeni yatırımlarla hizmet standartları yükseltiliyor, uçuş emniyetinin artırılması ve hava trafik yönetimiyle ilgili projeler devreye alınıyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Antalya Havalimanı'nın 740 milyon avro tutarındaki kapasite artırım çalışmaları geçen yıl tamamlanırken, yıllık 35 milyon olan yolcu kapasitesi yeni yatırımlarla 82 milyona yükseltildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabı da tamamlandı ve üçüncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesisleri açıldı. Böylece havalimanının yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseldi.

Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor

Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu geçen yıl devreye alınan ve üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği Avrupa'da ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndaki genişleme çalışmaları da devam ediyor.

Havalimanında devam eden ikinci etap birinci faz çalışmaları kapsamında, doğu-batı yönlü dördüncü ana pistin 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor. İstanbul Havalimanı'nda şu an kuzey-güney yönlü üç ana ve iki yedek pistle operasyonlar sürdürülüyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda da ana pistin yenilenme çalışmalarının 2026'da tamamlanması planlanıyor.

Ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarında devam eden çalışmaların 2026'da tamamlanmasının ve Türkiye'nin havalimanı sayısının 60'a çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.