Hamsi ihracatından 8,3 milyon dolar gelir

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 8 ayda 1289 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 8 milyon 278 bin 50 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, ihracatın, 1343 ton hamsi karşılığı 7 milyon 495 bin 323 dolar olarak gerçekleştiği 2022 ocak-ağustos dönemiyle karşılaştırıldığında miktar bazında yüzde 4 azalış, gelir bazında ise yüzde 10 artış olduğunu ifade etti.

Gürdoğan, hamsinin bu dönem 24 ülkede alıcı bulduğunu dile getirerek, "Fransa, Belçika ve ABD en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke oldu. Bu dönem Fransa'ya 3 milyon 308 bin 309, Belçika'ya 2 milyon 467 bin 148 ve ABD'ye de 797 bin 599 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsveç, Özbekistan, Irak, Lübnan, Moldova, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi ihraç edildiğini belirten Gürdoğan, ihracat potansiyelinin daha da artması için hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Gürdoğan, havaların soğuması ve hamsinin bollaşmasıyla ileriki aylarda yeni av sezonu ürünü ihracatına başlanacağını da sözlerine ekledi.