Halkbank, 2019 yılında da yeni Esnaf Kredi Programı ile desteğini artırarak devam ettireceğini duyurdu.

Esnaf ve sanatkara uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

“Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz.

Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız. Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Arslan, şubelere kredi plasman tahsislerinin yapıldığını, yeni programa ilişkin kredi kullandırımlarının 9 Ocak itibarıyla başladığını söyledi.

Arslan, “Tahsis edilen tutarın 10 milyar TL’lik kısmının, bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi,Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.” dedi.

Kaynak: TRT Haber