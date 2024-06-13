Çok Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.06.2024 10:29

Halkbank'a yurt dışı piyasadan kaynak

Halkbank, 300 milyon dolarlık, teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman sağladı.

Halkbank'a yurt dışı piyasadan kaynak
[Fotograf: AA]

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, dış finansman kaynak temini kapsamında, uluslararası bir bankadan 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman temin etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin orta vadeli program hedefleri doğrultusunda aldığı tedbirler ve uyguladığı programlar ile ekonomimizde görülen olumlu gelişmeler, uluslararası finans sektörünün ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına neden olmuştur. Bundan sonra da yurt dışından uygun şartlarda borçlanma çalışmalarımız devam edecektir."

ETİKETLER
Bankacılık
Sıradaki Haber
Tavuk eti üretimi nisanda aylık bazda azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Yenisey Kırgızlarının torunları: Hakas Türkleri
10:53
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı: Bilgilerinizi ve şifrelerinizi paylaşmayın
10:44
Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
10:42
Savunma sanayiinde yeni iş sözleşmeleri imzalandı
10:38
Kısa vadeli dış borç stoku arttı
10:37
Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacak
Edirne'de buğday hasadı başladı
Edirne'de buğday hasadı başladı
FOTO FOKUS
Terörün finans kaynağına ağır darbe
Terörün finans kaynağına ağır darbe
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ