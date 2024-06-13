Halkbank'a yurt dışı piyasadan kaynak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, dış finansman kaynak temini kapsamında, uluslararası bir bankadan 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman temin etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin orta vadeli program hedefleri doğrultusunda aldığı tedbirler ve uyguladığı programlar ile ekonomimizde görülen olumlu gelişmeler, uluslararası finans sektörünün ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına neden olmuştur. Bundan sonra da yurt dışından uygun şartlarda borçlanma çalışmalarımız devam edecektir."