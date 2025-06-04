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Ekonomi
AA 04.06.2025 11:00

Halk Katılım Bankası için kuruluş izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Halk Katılım Bankası AŞ'nin 11 milyar 500 milyon lira sermayeyle kurulmasına izin verildi.

Halk Katılım Bankası için kuruluş izni

BDDK'nın söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar Türkiye Halk Bankası AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ ve Halk Elektrik Üretim AŞ tarafından, Türkiye'de 11 milyar 500 milyon lira kuruluş sermayeli Halk Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

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