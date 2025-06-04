Bakan Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat ile Sefcovic, İktisadi İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kapsamında izlenebilecek iş birliği imkanları, ikili ticaretin gündeminde yer alan hususlar ile iş dünyasının AB Schengen vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar dahil beklenti ve talepler tüm yönleriyle ele alındı.

Bu çerçevede, ikili ilişkilere yönelik tüm konuların detaylı tartışılarak somut iş birliği ve çözüm önerilerinin ele alınmasına yönelik Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz'da Ankara'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılması konusunda mutabık kalındı.

AB ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde kurumsallaşan "Ticaret Diyaloğu" mekanizmasının gündem konuları da istişare edildi.

İkili ticarette engellerin aşılmasına yönelik önemli mesafeler alındı

Toplantıda, küresel ekonomi ve ticarette yaşanan değişim ve belirsizlik ortamı ile artan korumacılık eğilimleri karşısında AB ve Türkiye ekonomilerinin koordineli hareket etmesinin önemi ile ikili entegrasyonun geliştirilmesi yönündeki kararlılık da vurgulandı.

Ayrıca, AB ile son 2 yılda ticarette karşılıklı engellerin aşılması yönünde önemli mesafeler alındığı ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük birçok pozitif adımın atıldığı karşılıklı teyit edildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen'in geçen yıl aralık ayında Ankara'da yaptığı görüşmede ortaya konulan ortak hedefler doğrultusunda güçlenen ticaret ve ekonomi alanındaki diyaloğun yukarılara çıkarılması yönünde AB ile ortak çalışmalar sürdürülecek.

Öte yandan, Gümrük Birliği ile kurulan güçlü entegrasyon zemininde AB ile Türkiye arasında dengeli seyir izleyen ikili ticaret, geçen 5 yılda yüzde 55 artarak 2024 yılı sonunda 220 milyar dolarlık hacme ulaşırken, bu yılın ilk 5 ayında AB'nin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 43,5 seviyesine yükseldi.