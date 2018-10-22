Güvensiz ürünler piyasadan toplatılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekipleri bu yıl 45 bin 102 ürünü denetledi.

Kontrollerde ürünlerin yüzde 25'inin teknik mevzuata uygun olmadığı tespit edildi.

Şarj aletleri, su ısıtıcıları gibi cihazlar toplatıldı.

Açıklama, "Ürün Güvenliği Haftası" dolayısıyla KOSGEB'de düzenlenenen programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Varank, "2018 yılı boyunca yaptığımız denetimlerde 45 bin 102 ürünü denetledik. Bu ürünlerin 33 bin 217'sinin teknik mevzuata uygun yaklaşık yüzde 25'lik oranına tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Aykırı çıkan ürünlere para cezası uyguladık. 178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek bu ürünleri piyasadan topladık. En çok toplatılan ürünler şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi ve elektrikli ocak gibi ürünler olmuştur." dedi.

Kaynak: TRT Haber