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Ekonomi
AA 10.10.2023 13:16

Günlük kiralık evlerle ilgili teklif TBMM'de

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Günlük kiralık evlerle ilgili teklif TBMM'de

Meclis'e sunulan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.

En fazla 100 gün kiralanabilecek

Milletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.

Türkiye'de 110 bin 857 ev günlük kiralık olarak kullanılıyor

Son iki yılda günlük kiralık ev arzının yüzde 97 arttığı Türkiye'de 110 bin 857 ev günlük kiralık olarak kullanılıyor.

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