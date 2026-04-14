Ekonomi
AA 14.04.2026 11:09

Güneydoğu'nun kuru meyve ihracatı ilk çeyrekte 68,9 milyon dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu'dan yılın ilk çeyreğinde yapılan kuru meyve ve mamulleri ihracatı 68 milyon 929 bin dolar olarak gerçekleşti. En fazla gelir 25 milyon 467 bin dolarla Antep fıstığından elde edildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-mart döneminde 73 ülke ve serbest bölgeye toplam 7 bin 382 ton ürün gönderildi.

Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir ve ceviz gibi ürünler ihracatın büyük bölümünü oluşturdu.

Antep fıstığı lider

Söz konusu dönemde en fazla gelir 25 milyon 467 bin dolarla Antep fıstığından elde edildi. Kuru kayısı 20 milyon 775 bin dolarla ikinci, kuru incir ise 9 milyon 276 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ürün bazında miktar düşüşleri dikkati çekerken, don ve kuraklığın etkisiyle Antep fıstığı ihracatında miktar bazında yüzde 60,4, kuru kayısıda ise yüzde 71,6 düşüş yaşandı. Buna karşılık ceviz ihracatında yüzde 198,9, kuru incirde ise yüzde 35,2 artış kaydedildi.

Avrupa pazarı öne çıktı

En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Bölgeden Avrupa'ya 39 milyon 127 bin dolarlık kuru meyve satıldı.

Ülke bazında ise Almanya 14 milyon 749 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İtalya'ya 9 milyon 599 bin dolar, Fransa'ya ise 5 milyon 37 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kuraklık üretimi etkiledi

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, geçen yıl yaşanan kuraklık ve don olaylarının üretimi olumsuz etkilediğini ve bunun ihracat rakamlarına yansıdığını söyledi.

Bakır, Antep fıstığı ve kuru kayısı üretimindeki düşüşün genel ihracatı aşağı çektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl kurak bir dönemdi. Kuraklık nedeniyle kuru meyve grubunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Kayısı neredeyse yok denecek kadar azdı, Antep fıstığında da eksik hasat oldu. Bu durum ihracat rakamlarını da etkiledi. Ancak bu yıl verimli bir dönem bekliyoruz."

Stoklar devreye girdi

Bakır, üretim sıkıntısı yaşanan ürünlerde bir süredir stokların devreye girdiğini, bu yıl yapılacak üretimlerin ihracat veriminin 2027'de alınmasının hedeflendiğini anlattı.

Antep fıstığında 1 milyon tonun üzerinde hasat beklendiğini vurgulayan Bakır, "Bu üretimler ihracatımızı da olumlu yönde etkileyecek. Ürün değerli olduğu için rakamlarımızı da yükseltecek. Ürünlerimizin kalitesini tüm dünyada tanıtarak marka olmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

