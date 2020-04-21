Dünya genelinde insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını, birçok sektör gibi kuru meyve ihracatını da olumsuz etkiledi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, üç aylık verilere bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta gerileme yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 78 ülkeye toplam 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2019 verilerine baktığımızda ise geçtiğimiz yılın ilk üç aylık döneminde 58 milyon 686 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Elbette insan sağlığı her şeyin üzerinde. Bizler de gerekli tedbirlerimizi alarak imkanların ve ilgili bakanlıkların belirlediği kurallar ölçüsünde ihracatımızı sürdürmeye gayret ediyoruz."

Çıkmaz, ülke bazında bakıldığında ilk sırayı 10 milyon 409 bin dolarlık ihracatla Almanya'nın aldığını, ardından 5 milyon 269 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 257 bin dolarlık ihracatla ABD'nin geldiğini söyledi.