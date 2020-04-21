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Benzinde 8 kuruş indirim
[Fotoğraf: AA]
Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek.
Alınan bilgiye göre indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: son dakika benzin litre fiyatıSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 09:33
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