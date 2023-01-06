Gümüş, yatırımcısının yüzünü son 3 yıldır güldürüyor.

Pandemi dönemiyle ivme yakalayan gümüş fiyatları Fed'in politika adımları ile yükselişine ara verdi. Ancak geçen sene altının adeta rakibi oldu.

Gümüş, altından daha çok kazandırdı

Gümüşün gramı 2022 yılına 9 lira 92 kuruştan başladı. 2022'yi 14 lira 35 kuruş seviyesinden tamamladı. Böylece yılı yüzde 45'lik kazançla kapattı.

Altın yatırımcısı ise geçen sene yüzde 43'lük getiri sağladı. Gümüş yatırımcısı altın yatırımcısından daha çok kazandı.

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, gümüşün altına oranla tıp, teknoloji, sanayi gibi alanlarda daha çok talep gördüğünü söyledi.

"2023'te yüzde 50 civarında getiri sağlama olasılığı yüksek"

Gümüş 2023'e de rekorla girdi. Gram fiyatı son 6 günde en yüksek 14 lira 77 kuruş seviyesini gördü.

Yeni günde ise serbest piyasada 14 lira 65 kuruşa kadar çıktı.

Memiş, bu yükselişin devam edeceği görüşünde:

"2023 yılında gümüşün yine geçen yıla kıyasla yüzde 50 civarında bir getiri sağlama olasılığı çok yüksek."

Gümüş, fiziki olarak kuyumculardan alınabildiği gibi bankalar aracılığıyla da elde edilebiliyor.

"Elinde gümüşü olanlar kazandı, satış için beklenmeli"

Peki gümüş yatırımcısı ne yapmalı?

Memiş, yılın 12 aylık sürecinde gümüşün performansının biraz daha hızlı olabildiğini ancak satış için biraz daha beklenmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, gümüş yatırımcısına uzun vadeli hareket etmelerini tavsiye ediyor. Özellikle fon getirilerinde gümüşün değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.