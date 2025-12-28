Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 28.12.2025 10:07

Gümrüklerde 1 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Gümrüklerde 1 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, operasyonlara dair şu bilgiler verildi:

"Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi."

Gümrüklerde 1 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili olarak Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gümrüklerde 1 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

"Sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Uyuşturucu kaçakçılığının bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle, toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Bakanlık olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Gümrük Gümrük Muhafaza Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
