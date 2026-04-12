Ekonomi
TRT Haber 12.04.2026 11:15

Gümrükler Muhafaza ekipleri 233 kaçak araca el koydu

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olan 233 araca el konulduğunu açıkladı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri 233 kaçak araca el koydu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu sınır kapıları ve limanlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda 233 aracın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda el konulan araçların 104'ü otomobil, 48'i tır, 56'sı çeşitli vasıta, 25'i iş makinası olarak kayıtlara geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri 233 kaçak araca el koydu

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonların, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli rol oynadığına işaret edildi.

Yapılan çalışmalarla kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele ortaya konulduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı Sınır Kapıları
