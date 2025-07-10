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Ekonomi
TRT Haber 10.07.2025 08:34

Gümrük Muhafaza ekipleri 1,6 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince temmuz ayının ilk dokuz gününde gerçekleştirilen dokuz ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri 1,6 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı temmuz ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne, Iğdır ve İstanbul illerinde Temmuz ayının ilk 9 gününde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

 

Operasyonlarda ⁠665 kilogram esrar, 344 kilogram metamfetamin, 80 kilogram khat, 63 kilogram kokain cinsi uyuşturucu maddeler yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri 1,6 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi

Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüzyılın küresel felaketi olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlar, Ticaret Bakanlığı’nın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlanmıştır." denildi.

Açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden bakanlık ekiplerinin, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürdüğünün altını çizildi.

Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca titizlikle devam ediyor.
 

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