Gümrük kapılarında kamu zararına geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığının "2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, ticaretin önemli kavşak noktası olan gümrük kapılarında hizmetler, hızlı ve etkin şekilde sürdürülüyor.

Kapılarda, her türlü teknolojik altyapıyla donatılmaları, sınır geçişlerinin hızlandırılması, ticaretin kolay ve güvenilir yapılması hedefiyle yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Türkiye'deki kara, hava, deniz ve demir yolu gümrük kapılarında ocak-haziran döneminde ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli makine ve malzemeler temin edildi.

MİLTAR-II kapsamında 8 yarı-sabit sistem tedarik edildi

Gümrük kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi güçlendirmek, hız ve güvenliği artırmak amacıyla yürütülen Milli Tarama Sistemleri Projesi (MİLTAR-II) doğrultusunda, yarı sabit tarama sistemlerinin seri üretimine geçildi. Habur, Kapıkule, Öncüpınar ve Cilvegözü gümrük kapıları ile Mersin Liman Sahası'nda 7 sistem faaliyete girdi. Yarı-sabit x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinden ilki de Samsun Limanı'nda faaliyete başladı. Böylece MİLTAR-II kapsamında tedarik edilen yarı-sabit sistem sayısı 8'e ulaştı.

Bakanlıkça, 25 videoskop, 10 yoğunluk ölçüm, 10 karbondioksit ölçüm cihazı ile 25 yaka kamerasının ihalesi tamamlanarak sözleşmeleri imzalandı. Yaka kameraları teslim alınarak ihtiyaç duyan birimlere tahsis edildi. Diğer teknik cihazların teminine devam ediliyor.

Ödeme kaydedici cihaz fişleri mercek altına alındı

Gümrük kapılarının teknolojik olarak güçlendirilmesiyle önemli kamu zararının da önüne geçildi.

Kurumsal akaryakıt bayilerinin ödeme kaydedici cihaz fişlerinin kopyalanarak piyasaya sürülmesiyle ilgili de analiz çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar sonucunda yılın ilk 6 ayında 243 bayinin "Ba-Bs verileri" incelendi. Risk kriterlerine uygun olduğu değerlendirilen 13 bin 351 kullanıcının yaklaşık 16 milyar 21 milyon 200 bin lira kopya fiş kullanarak kamunun KDV, gelir ve kurumlar vergisi yönünden zarara uğratıldığına ilişkin çalışma raporu düzenlendi ve ilgili kurumlara iletildi.

Ayrıca ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen saha denetimleri ve operasyonlar sonucunda 11 milyon 771 bin makaron, 90 bin sigara kağıdı, 5 bin 720 sigara ve 13 bin 590 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ve tütün mamulleri türündeki eşyaların gümrüklenmiş değeri 26,6 milyon lira olarak hesaplandı. Bu sayede 17,8 milyon liralık kamu zararı önlendi.

Öte yandan, araç ve hava takip sistemleriyle 6 olayda 37 milyon 87 bin 412 lira değerinde eşyaya el konuldu.

Analiz ve hedefleme çalışmaları kapsamında da ek vergi tahsili, para cezası veya el koymayla neticelenen 308 usulsüz işleme müdahale edildi. Bu olaylarda 567,7 milyon lira para cezası uygulandı. Bu doğrultuda 645,4 milyon liralık kamu zararının önüne geçildi.

ALO 136 ihbar hattıyla harekete geçildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri bünyesinde yer alan NARKOKİM ve muhafaza birimlerince 6 ayda 18 bin 734 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Ayrıca kırmızı biber tohumunun ülkeye sokulup yerli ürünle karıştırılarak piyasaya arz edileceğine yönelik bilgi sonucunda çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye Esendere Sınır Kapısı'nda beyan harici 15 bin 429 kilogram kırmızı biber tohumu ele geçirildi.

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'ndan alınan ihbar doğrultusunda da İstanbul'da gümrüklenmiş değeri 29,6 milyon lira olan 2 bin 441 çanta ve 150 kemere el konuldu. Ayrıca değeri 8,4 milyon lira olan muhtelif markalarda kol saati, 440 saat kutusu ve 232 kartlık ele geçirilerek adli süreç başlatıldı.