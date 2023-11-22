Gram altında yeni rekor: Artış sürecek mi?

Jeopolitik riskler, ABD'de gevşeyen enflasyon...

Son dönemdeki gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altının yukarı yönlü gidişatıyla ilgili şunları söyledi:

"Yeniden genişlemeci politika altın tarafını yukarı yönlü destekliyor. Merkez bankalarının altın miktarını artırması hala altın tarafında da destekleyici unsur. Faiz adımlarının sona yaklaşması yani dünyada artık sıkılaşmanın belki uzun bir süre daha sürebileceği ama faiz adımlarını sona gelmiş olması altını pozitif yönde destekleyecek nedenlerden bir tanesi."

Gram altın tarihi zirvesini gördü

Gram altın, gün içinde tarihi zirvesini test etti. 1855 lira seviyesinde dengelendi. Ons altın da psikolojik eşiği aştı. 2 bin doların üzerine çıktı.

Şirin sarı, bundan sonra devam eden süreçle ilgili şu ifadeleri aktardı:

"Hem dolardaki yükseliş hem de ons altındaki yükseliş gram altını vazgeçilmez enstrümanlardan bir tanesi yaptı. Burada 2 bin 300-2 bin 400 TL bandına kadar yükselişleri öngörüyoruz. Çünkü ons altında da 2 bin, 2 bin 100 TL bandı ön plana çıkıyor. 1800 lira üzerinde kaldıkça gram altında güçlü tarafta kalmaya devam edecek."

