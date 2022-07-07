Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 969,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 963,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının 0,7 üzerinde 969,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6.498 liradan satılıyor.

Ons altının fiyatı, dün 1.732,4 dolarla Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.744,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda bankanın enflasyonu düşürme kararlılığı göstereceği yönündeki görüşün ağırlıklı olması ile emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını söyledi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına dair detayların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında da ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 969 lira 30 kuruşken satışı ise 969 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.579 lira satış fiyatı 1.591 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.744,31 dolar

Satış: 1.744,70 dolar

Gram

Alış: 969,30 lira

Satış: 969,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.579,57 lira

Satış: 1.591,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.379,00 lira

Satış: 6.498,00 lira