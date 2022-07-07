Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,28 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,3 üzerinde 17,2271'den tamamladı.

7 Temmuz güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 17,2770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 17,5960'tan, sterlin/TL yüzde 0,50 değer kazancıyla 20,6510'dan alıcı buluyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini gösterirken, bu durum doları diğer para birimleri karşısında destekledi. Güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,3'le 30 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine işaret eden FOMC tutanakları sonrası güçlenmeye devam eden dolar karşısında son 20 yılın en düşüğü olan 1,0162'ye gerileyen avro/dolar paritesi yeni günde 1,0200 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, resesyon beklentilerinin ve endişelerinin farklı dinamiklerle doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini belirtirken, özellikle yarın ABD açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Veri gündeminde ise bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in destek, 106,8'in üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 107,5'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.