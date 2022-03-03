Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 876 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 873,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 876 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.437 lira, Cumhuriyet altını da 5.869 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, dünkü açıklamasında bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Gelecek aylarda faiz artışında esnek olacaklarını belirten Powell, asla "otomatik pilotta" olmadıklarını ifade etti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı.

Bugün, yurt içinde para ve banka istatistikleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 876 lira 30 kuruşken satışı ise 876 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.421 lira satış fiyatı 1.437 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Mart güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.927,31 dolar

Satış: 1.927,50 dolar

Gram

Alış: 876,30 lira

Satış: 876,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.421,57 lira

Satış: 1.437,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.835,00 lira

Satış: 5.869,00 lira