Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 986,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararı sonrası düşüşe geçen dolar kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,5 azalışla 991,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının 0,6 altında 986,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 lira, Cumhuriyet altını da 6.600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.836,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurmasının, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Yurt içinde ise dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 986 lira 30 kuruşken satışı ise 986 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.587 lira satış fiyatı 1.615 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 27 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.836,31 dolar

Satış: 1.836,70 dolar

Gram

Alış: 986,30 lira

Satış: 986,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.587,57 lira

Satış: 1.615,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.572,00 lira

Satış: 6.600,00 lira