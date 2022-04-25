Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 909 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,7 azalışla 909 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.494 lira, Cumhuriyet altını da 6.104 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 1.916 dolardan işlem görüyor.

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ile oynaklığın artabileceği bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlanmaya başladığını aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,83 seviyesinde dengelendiğini kaydetti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine değinerek, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası tepki yükselişlerinde 1.940 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 909 lira 30 kuruşken satışı ise 909 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.479 lira satış fiyatı 1.494 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 25 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.916,31 dolar

Satış: 1.916,50 dolar

Gram

Alış: 909,30 lira

Satış: 909,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.479,57 lira

Satış: 1.494,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.048,00 lira

Satış: 6.104,00 lira