Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,77 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7427'den tamamladı.

25 Nisan güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,7650 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,35 azalışla 15,8570'ten, sterlin/TL yüzde 0,52 düşüşle 18,8270'ten satılıyor.

Dolar endeksi bugün 101,8'le 25 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 101,6'da dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla son 2 yılın en düşüğü olan 1,0740'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlanmaya başladığını belirterek, küresel bazda artan risk algısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin izleneceğini kaydeden analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.