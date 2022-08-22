Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 22 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,738 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 22 Ağustos’ta gram altın 1013 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 22 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.013 lira seviyesinde işlem görüyor
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1.017,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.013 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.662 lira, Cumhuriyet altını da 6.787 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.738 dolardan işlem görüyor.
Analistler, geçen hafta ön planda olan enflasyon ve resesyon ikileminin para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdığını belirterek, buna paralel devam eden küresel dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.
Bu hafta, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin yapacağı değerlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, açıklamalarda gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 1013 lira 30 kuruşken satışı ise 1013 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.629 lira satış fiyatı 1.662 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 22 Ağustos güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.738,31 dolar
Satış: 1.738,70 dolar
Gram
Alış: 1013,30 lira
Satış: 1013,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.629,57 lira
Satış: 1.662,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 6.671,00 lira
Satış: 6.787,00 lira
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