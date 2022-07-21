Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 958,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 960,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 958,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.573 lira, Cumhuriyet altını da 6.425 liradan satılıyor.

Bugün, 1.685,6 doları test ederek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.689 dolardan işlem görüyor.

Analistler, piyasaların resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlediğini kaydederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ECB'nin, politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisinin de güçlendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 doların destek, 1.710 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 958 lira 30 kuruşken satışı ise 958 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.531 lira satış fiyatı 1.573 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.689,31 dolar

Satış: 1.689,70 dolar

Gram

Alış: 958,30 lira

Satış: 958,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.531,57 lira

Satış: 1.573,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.312,00 lira

Satış: 6425,00 lira