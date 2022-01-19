Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 792 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,34 yükselişle 789,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 atışla 792,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.299 lira, Cumhuriyet altını da 5.307 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.812,33 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliğinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 792 lira 30 kuruşken satışı ise 792 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.273 lira satış fiyatı 1.299 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 19 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.812,31 dolar

Satış: 1.812,50 dolar

Gram

Alış: 792,30 lira

Satış: 792,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.273,57 lira

Satış: 1.299,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.263,00 lira

Satış: 5.307,00 lira