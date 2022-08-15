Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından altında 1.032,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1.038,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.032,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.694 lira, Cumhuriyet altını da 6.918 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.802,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.787 dolardan işlem görüyor.

Ons altın, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,52 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya çıkardı.

Analistler, geçen hafta ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle altına olan talebin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları sonrası ise altın fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının hafta boyunca yakından takip edileceğini bildiren analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 46 seviyesinde bulunduğunu anımsattı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğuna ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1032 lira 30 kuruşken satışı ise 1032 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.661 lira satış fiyatı 1.694 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 15 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.787,31 dolar

Satış: 1.787,70 dolar

Gram

Alış: 1032,30 lira

Satış: 1032,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.661,57 lira

Satış: 1.694,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.756,00 lira

Satış: 6.918,00 lira