Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]
Merkezi yönetim bütçesi gelirleri temmuzda 196 milyar 980 milyon lira, bütçe giderleri 260 milyar 999 milyon lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.
Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,7 artışla 196 milyar 980 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 85 artarak 260 milyar 999 milyon liraya yükseldi.
Bütçe, temmuzda 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Haberler
- 11:53
- 11:52
- 11:38
- 11:34
- 11:31
Sıradaki Haber
TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz